Porschefahrer: häufig Punkte in Flensburg, aber selten Unfälle (FOTO)

München (ots) -- Zehn Prozent aller Porschefahrer haben Punkte in Flensburg- Halter eines Chevrolet, Daihatsu oder Nissan haben am seltenstenPunkte- Porsche mit den wenigsten Kfz-Haftpflichtschäden, Volvo mit denmeistenPorschefahrer sammeln am fleißigsten Punkte in Flensburg. Jederzehnte Halter der Sportwagen gibt bei Abschluss einerKfz-Versicherung an, Eintragungen im Fahreignungsregister desKraftfahrt-Bundesamtes zu haben. Der Anteil der Punktesünder ist beiPorsche rund 61 Prozent größer als im Schnitt aller betrachtetenAutomarken. Im Durchschnitt haben 6,2 Prozent der CHECK24-KundenPunkte in Flensburg.*Auf den Plätzen zwei und drei folgen Halter von Jaguar (8,9Prozent) und Volvo (7,9 Prozent). Auch die deutschen Automarken BMW,Audi, Mercedes-Benz und VW liegen über dem Schnitt.Am ehesten halten sich Nissanfahrer sowie Halter eines Daihatsuoder Chevrolet an die Verkehrsregeln. Nur fünf Prozent haben Punktein Flensburg.Porschefahrer bauen am seltensten Unfälle, Volvofahrer amhäufigstenObwohl Porschefahrer laut Punktesünder-Ranking flott unterwegssind, bauen sie am seltensten Unfälle. Mit lediglich 2,7 Prozentmelden Porschefahrer ihrer Versicherung am seltensten einenKfz-Haftpflichtschaden. Die zweitwenigsten Unfälle verursachenJaguarbesitzer (3,1 Prozent). Im Ranking der Punktesünder landen sieauf dem zweiten Platz.Spitzenreiter bei Unfällen sind Halter von Volvos. 6,6 Prozent derHalter des schwedischen Fahrzeugherstellers haben in den vergangenendrei Jahren einen Haftpflichtschaden gemeldet. Ebenfalls vieleUnfälle haben Lancia- und Subarufahrer verursacht.Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von318 Mio. Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonKfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie derWIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts fürInfrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oderhochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit imdigitalen Versicherungsordner.*Betrachtet wurden Automarken mit mindestens 1.000Kfz-Versicherungsabschlüssen über CHECK24 im Zeitraum von Juli 2017bis Juni 2018. Bei den Angaben zu Eintragungen imFahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes ("Punkte inFlensburg") und regulierten Kfz-Haftpflichtschäden in den vergangenendrei Jahren handelt es sich um Kundenangaben, die zum Abschluss einerKfz-Versicherung notwendig sind. Vollständige Tabellen unter:http://ots.de/WzBNJL** WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf