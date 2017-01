Porsche warnt vor möglichen BELASTUNGEN!

Liebe Leser,

die absehbare Einigung von Volkswagen mit der US-Justiz wird wohl nicht nur VW selbst belasten, sondern auch die Porsche Holding, die mit aktuell 30,8 Prozent an dem Wolfsburger Konzern beteiligt ist. In einer aktuellen Meldung gibt Porsche bekannt, dass die Folgen der Einigung sich ergebnisbelastend auf das Konzernergebnis des Jahres 2016 auswirken könnte. Es wäre dabei auch nicht auszuschließen, dass der Ergebniskorridor nach Steuern von 1,4 Milliarden Euro bis 2,4 Milliarden Euro unterschritten werden könnte. Noch ist in dieser Sache allerdings das letzte Wort nicht gesprochen.

Porsche kann die genauen Auswirkungen auf die eigenen Erträge erst dann genau abschätzen, wenn Volkswagen die finanziellen Folgen der Einigung mit den US-Behörden beziffern kann. Bis dahin lässt sich über das Thema nur spekulieren. Die Anleger reagieren deshalb auch recht gelassen auf die Meldung. Alles in allem kann Porsche mit dem Thema wohl deutlich entspannter umgehen als VW selbst. Im Rahmen des Abgasskandals gab es in der Vergangenheit auch gegen Porsche einige Vorwürfe, jedoch längst nicht in einem vergleichbaren Ausmaß. Das liegt schon alleine daran, dass die Holding selbst keine Fahrzeuge herstellt, es gab aber Beschuldigungen von Anlegern, nach denen Porsche die Risiken verschwiegen hätte.

