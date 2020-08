Wien (ots) - Die Digital Porsche Brand Academy, eine digitale Markenschulung entwickelt von der innovation.rocks consulting gmbh für die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, hat zwei der renommierten Red Dot Awards in den Kategorien "Interface & UX " und "Brand Design & Identity" erhalten. Der Red Dot Award ist einer der größten und begehrtesten Design-Auszeichnungen weltweit. Mit der Kombination aus webbasierten Augmented Reality (AR) Szenen, Videos und interaktiven 3D Inhalten überzeugte die Lösung die internationale Expertenjury durch das hohe Level an Kreativität und Innovation.Die Digital Brand Academy ist eine First-to-Market Applikation, die es Porsche Mitarbeitern aus aller Welt ermöglicht, zentrale Aspekte rund um die Luxusmarke mithilfe von Augmented Reality (AR) zu erleben. Dadurch erhalten neue Mitarbeiter die Chance, direkt eine Bindung zu Porsche aufzubauen, während bereits etablierte Teammitglieder einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen können. Die Augmented Reality App wurde mithilfe der WebAR Technologie von 8th Wall entwickelt und funktioniert via Browser - ohne vorheriges Downloaden oder Installieren einer App. Die User können so durch das Scannen des QR Codes oder die Eingabe des Links einfach und direkt in das AR Erlebnis eintauchen.Ist die App einmal gestartet, kann die AR-Szene in die reale Umgebung platziert und durch die Kamerasicht des Smartphones betrachtet werden. Ein animierter 3D-Avatar in Form eines Porsche Mitarbeiters führt in die App ein und navigiert durch drei verschiedene Kapitel: Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Die virtuelle Zeitreise führt über realitätsgetreu nachgestellte Destinationen sowie fiktionale Zukunftsstrecken. Zudem animieren vielfältige Interaktionsmöglichkeiten dazu, ein Teil der digitalen Reise zu werden: So unterstützt der User beispielsweise beim Bau der Karosserie, sitzt hinter dem Steuer gleich mehrerer Porsche oder testet das erlernte Wissen in einem Quiz.Dank der WebAR-Entwicklerplattform von 8th Wall war es innovation.rocks möglich, eine hochwertige und detaillierte WebAR-Lösung für Porsche zu entwickeln. "Mit einem einzigen Klick auf einen Link, ermöglicht die Porsche WebAR den Usern aktiv an der Marke teilzuhaben, anstelle nur passiv darüber zu lernen." sagte Erik Murphy-Chutorian, Gründer und CEO von 8th Wall. "Durch diesen Prozess des Vertiefens in die Marke wird eine sehr viel umfassendere und engere Bindung zu den Mitarbeitern aufgebaut, die es erlaubt, das Unternehmen auf eine natürliche, fesselnde und unvergessliche Art und Weise kennenzulernen."Die innovative Idee und Umsetzung der web-basierten AR App hat auch die Red Dot Award Jury in den Kategorien "Interface & UX" und "Brand Design & Identity" überzeugt. Der Red Dot Award bietet Gestaltern, Agenturen und Unternehmen aus der ganzen Welt eine Plattform für die Evaluierung von Design. 2020 wurden fast 7000 Kreativprojekte und Marken aus 50 Nationen zum Wettbewerb angemeldet. Dem Leitmotiv "In search of good design and creativity" folgend, haben die Juroren die Einreichungen in diesem Jahr online evaluiert und jede Arbeit und Marke fachgerecht, individuell und umfassend geprüft.Über innovation.rocks consulting gmbhDie innovation.rocks consulting gmbh ist eine prämierte Consulting Agentur, die sich auf die Erstellung, Entwicklung und Implementierung von Augmented Reality- und Virtual Reality-Lösungen für Unternehmen auf globaler Ebene konzentriert. Seit der Gründung im Jahr 2005 entwickelt innovation.rocks hochmoderne Lösungen mit nachweislichen Erfolgen für Global Player wie Porsche, Konica Minolta, Carl Zeiss, Vorwerk, MAN, Bentley, Audi und vielen mehr.Über 8th Wall8th Wall ist eine preisgekrönte Computer Vision Software Company, die interaktive und webbasierte Augmented Reality (WebAR) und Virtual Reality (WebVR) Erlebnisse ermöglicht, welche auf allen mobilen Geräten abspielbar sind. 8th Wall unterstützt Marken zahlreicher Branchen im Einzelhandel- und Lebensmittelbereich, Tourismus, Automobil, Mode, Sport und Unterhaltung. Zu diesen Kunden gehören u.a. Sony Pictures, Miller Lite, British Gas, Heineken, Swiss Airlines, Toyota, EVA Air, Porsche, Red Bull, Time Magazine, Adidas, COACH und LEGO bei AR-Technologien.Über den Red Dot Design AwardUm die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Red Dot Design Award in die drei Disziplinen Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Brands & Communication Design und Red Dot Award: Design Concept. Mit über 18.000 Einreichungen ist der Red Dot Award einer der größten Design-Wettbewerbe der Welt.innovation.rocks kennenlernen Mehr über innovation.rocks (https://innovation-rocks.com/)Pressekontakt:http://innovation.rocks.com consulting gmbhKatharina Mühlböck | Management AssistantUngargasse 64-66 / Top 504Phone: +43 1 33 60 000 - 00e-Mail: mailto:km@innovation-rocks.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147478/4683497OTS: innovation.rocks consulting gmbhOriginal-Content von: innovation.rocks consulting gmbh, übermittelt durch news aktuell