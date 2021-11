Porsche übernimmt Luxusfahrradbauer Greyp

STUTTGART (dpa-AFX) - Porsche übernimmt die Mehrheit an dem kroatischen Fahrradhersteller Greyp Bikes. Mit der Übernahme sollten die Aktivitäten im Bereich E-Bikes ausgebaut werden, teilte die Volkswagentochter am Freitag in Stuttgart mit. Die Höhe des Kaufpreises wurde nicht mitgeteilt. Porsche war 2018 mit dem Kauf von 10 Prozent der Anteile bei dem Fahrradbauer der Luxusklasse eingestiegen. Nach Abschluss des Geschäfts hält das Unternehmen dann knapp über 50 Prozent der Anteile.

Neben Porsche als neuer Mehrheitseigentümer bleiben laut Mitteilung nun Mate Rimac und weitere Greyp-Gründer an dem Unternehmen beteiligt. Porsche und Rimac sind bereits seit einigen Jahren verbandelt. Porsche ist seit 2018 an Rimac beteiligt, zurzeit halten die Stuttgarter 24 Prozent an dem kroatischen Elektro-Sportwagenbauer./ols/DP/ngu