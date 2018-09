Porsche steigt bei Schweizer Start-up WayRay ein

STUTTGART (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilhersteller Porsche steigt als strategischer Lead-Investor bei dem Schweizer Technologie-Unternehmen WayRay ein. Die Gesamtsumme der Finanzierungsrunde beträgt 80 Millionen US-Dollar (69 Millionen Euro), teilte der Autohersteller am Dienstag mit. Es übernehme neben Hyundai Motor, JVC-Kenwood und verschiedenen Fonds Anteile an WayRay und stelle sich damit neben Investoren wie Alibaba, so das Unternehmen.

Das Schweizer Unternehmen beschäftigt derzeit rund 250 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Neben diesem Standort hat WayRay Büros in Russland, China und in den USA. Außerdem ist ab 2019 ein Produktionsstandort in Deutschland geplant.

