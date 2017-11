Porsche: Das sieht sehr vielversprechend aus!

Liebe Leser,

Porsche hat zuletzt enorm zugelegt. Nun ist die Aktie auf dem Weg zu ganz neuen Rekorden, meinen Chartanalysten mit Blick auf das gesamte Bild. Im Detail: Die Aktie hat innerhalb einer Woche ein Plus von 3,4 % geschafft und damit bereits beeindruckt. Innerhalb von einem Monat ging es um annähernd 15 % aufwärts und im zurückliegenden Quartal sogar um 44 %. Jüngst konnten zwar keine bedeutenden neuen Nachrichten mehr verbucht werden, allerdings ist die Ausgangssituation durch das charttechnische Bild immer noch hervorragend.

Zunächst: Die Aktie befindet sich in einem deutlichen Aufwärtstrend, nachdem es Ende August zu einem Ausbruch nach oben kam. Das Papier hangelt sich seitdem entlang einer fast stetigen Aufwärtstrendgerade hinauf. Diese dient nun auch als Unterstützung, sofern die Kurse einmal nachgeben sollten. Dabei klopft die Aktie jetzt auch an der markanten Hürde von 70 Euro an, die sich als hartnäckig erweisen könnte. Die Werte sind zuletzt innerhalb von zwei Wochen aber um deutliche 10 % nach oben geklettert. Dies hat eine solche Dynamik erzeugt, dass die 70-Euro-Marke womöglich doch kein größeres Hindernis darstellen wird. Vielmehr dürfte die Aktie in den kommenden Wochen sogar noch deutlich weiter ansteigen, so die Meinung der Chartanalysten. Denn jetzt konnte das erst am 24. November erzielte bisherige 2-Jahres-Hoch bei 69 Euro überwunden werden. Zudem sind auch 80 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen derzeit halten, niemand verkauft. Dies spricht für die gute Stimmung bei Porsche.

Technische Analysten: Das sieht gut aus!

Technische Analysten sind ohnehin der Meinung, die Aktie befinde sich in einem Aufwärtstrend. Der Wert konnte die Trendsignale in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen hinter sich lassen und vergrößerte den Abstand gegenüber dem GD200 auf immerhin 23 %. Dies ist ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.