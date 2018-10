Porsche: Die nächste Aufwärtswelle könnte in Kürze starten!

Nachdem der anhaltende Kursverfall der Porsche-Aktie seit dem Jahreshoch vom 23. Januar bei 80,28 Euro im September auf dem Niveau von 51,22 Euro gestoppt werden konnte, haben die Käufer nun die Chance, dem ersten Anstieg eine weitere Aufwärtswelle folgen zu lassen.

Im Anschluss an das Zwischenhoch vom 21. September bei 60,46 Euro ging der Kurs in eine Korrektur über. Sie verläuft in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.