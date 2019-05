Porsche muss 535 Millionen Euro Bußgeld wegen Dieselskandal zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zuge des Dieselskandals gegen die Volkswagen -Tochter Porsche ein Bußgeld in Höhe von 535 Millionen Euro verhängt.



Grund seien unter anderem fahrlässige Aufsichtspflichtverletzungen in der Entwicklungsabteilung, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte./ang/DP/tav