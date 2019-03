Porsche legt Grundstein für fünfte Werkserweiterung in Leipzig

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Autobauer Porsche investiert mehr als 600 Millionen Euro in die Erweiterung seines Leipziger Werkes.



In den nächsten Jahren soll dort ein neuer Karosseriebau für die nächste Generation des Macan entstehen. Der kleine Geländewagen soll künftig einen Elektroantrieb haben. Damit sei die fünfte Werkserweiterung ein Startschuss zur Elektromobilität, sagte Produktionsvorstand Albrecht Reimold am Dienstag in Leipzig.

Der E-Macan soll Anfang des nächsten Jahrzehnts auf den Markt kommen. Der kleine SUV ist einer der Verkaufsschlager der Sportwagenschmiede. Jährlich rollen nach Unternehmensangaben knapp 100 000 Stück in Leipzig vom Band./bz/DP/tav