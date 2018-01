Porsche: Das lässt sich doch gut an!

Liebe Leser,

an den Tagen unmittelbar vor und nach Weihnachten glänzten die Käufer der Porsche SE vorwiegend durch Abwesenheit. Der Kurs der Aktie notierte knapp unter dem Jahreshoch und vollzog auf hohem Niveau eine Seitwärtsbewegung. Der steile Anstieg der Vorwochen wird dadurch korrigiert und die überkaufte Lage etwas abgebaut. Das alles ist auch im Sinne der Käufer durchaus ansprechend und konstruktiv.

Erfreulich ist, dass die Aktie nicht nur auf hohem Niveau seitwärts läuft, sondern diese Seitwärtsbewegung auch noch in einer recht engen Handelsspanne vollzieht. Seit dem 7. Dezember handelt die Porsche-Aktie in einer Bandbreite zwischen 70 Euro auf der Unter- und 71,50 Euro auf der Oberseite.

Mit dem Schlusskurs vom 29. Dezember durchbrach die Aktie erstmals diese enge Handelsspanne auf der Unterseite. Da eine Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer macht, besteht noch kein unmittelbarer Anlass zur Sorge. Sofern es den Käufern an den ersten Handelstagen des neuen Jahres gelingt, den Porsche-Kurs wieder über 70 Euro ansteigen zu lassen, dürfte die Episode um den Jahresschlusskurs für das weitere Geschehen keine bleibenden Folgen haben. Nach den gestrigen Kursgewinnen hat sich die charttechnische Lage diesbezüglich deutlich aufgehellt.

Auch der Blick nach unten darf nicht außer Acht gelassen werden

Nach unten hin muss dennoch das Dezembertief bei knapp über 68 Euro im Blick behalten werden. Bei neuerlichen Verlusten täten die Bullen gut daran, dieses zu verteidigen und weiterführende Unsicherheiten erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Da sich die Porsche-Aktie übergeordnet immer noch in einem intakten Aufwärtstrend befindet, haben die Käufer weiterhin gute Chancen, die laufende Seitwärtsbewegung nach oben aufzulösen und den Kurs weiter in Richtung 75 Euro ansteigen zu lassen. Anleger mit Short-Ambitionen sollten besser eine Topbildung abwarten, bevor sie tätig werden und sich unter Umständen die Finger an der Porsche-Aktie verbrennen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.