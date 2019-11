Porsche: Ab jetzt ist mit mehr Gegenwind zu rechnen!

Die Anfang Oktober gestartete dynamische Rallye hat die Porsche-Aktie bis zum Donnerstag an die 70,00-Euro-Marke zurückgeführt. Im Anschluss an das neue Jahreshoch, das exakt bei 70,00 Euro ausgebildet wurde, fiel der Kurs allerdings wieder zurück. Auch der Start in die neue Handelswoche war am Montag zunächst von fallenden Kursen geprägt.

Für die Käufer kommt es nun darauf an, einen Rückfall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung