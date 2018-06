Porsche feiert 70. Geburtstag mit Jubiläumsmodell und Auto-Taufe

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

STUTTGART (dpa-AFX) - Mit viel Branchen-Prominenz, einem Jubiläumsmodell und einer Auto-Taufe hat der Sportwagenhersteller Porsche an seinem Stammsitz in Stuttgart den 70. Geburtstag der Marke gefeiert.



Der Festakt am Freitagabend, an dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnahm, bildete den Auftakt zu den Jubiläumsfestivitäten, zu denen auch eine Sonderausstellung im hauseigenen Museum, ein Porsche-Treffen auf dem Cannstatter Wasen an diesem und ein Werksfest am nächsten Wochenende gehören.

Vorstandschef Oliver Blume gab dem bislang als Mission E bekannten ersten Elektroauto des Unternehmens im Zuge des Festaktes seinen richtigen Namen: Taycan soll der Wagen heißen, der 2019 auf den Markt kommen wird. Zudem stellte Blume die Konzeptstudie eines neuen 911er-Modells vor, das sich am Design des ersten Porsche 356 Nr. 1 Roadster orientiert und möglicherweise auch in Serie gehen soll. Der 356 hatte am 8. Juni 1948 seine Betriebserlaubnis erhalten. Das Datum gilt daher als Geburtsstunde der Marke./eni/DP/jha