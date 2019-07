Porsche Zentrum Niederrhein arbeitet jetzt mit CitNOW-Videotechnologie (FOTO)

Berlin (ots) -- Porsche Zentrum Niederrhein versendet ab sofort Videos an seineKunden- Der Premium-Händler nutzt sowohl CitNOW Workshop als auch CitNOWSales App- Für CitNOW ist es bereits der vierte Porsche-Kunde im Raum DACHAb sofort dürfen sich Kunden des Porsche Zentrums Niederrhein inMoers auf einen exklusiven Service freuen. Seit wenigen Tagen nutztder Premium-Händler sowohl im Verkauf als auch in der Werkstatt dieVideosoftware von CitNOW. Das bedeutet, dass Porsche-Kunden amNiederrhein künftig beim Autokauf und anstehenden Reparaturleistungenkleine Videosequenzen auf ihr Smartphone gesendet bekommen, die ihneneinen schnellen und realistischen Überblick über das Angebot desHändlers geben.Die Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH hatte sich zum Einsatz derinnovativen Videotechnologie des britischen SoftwareunternehmensCitNOW entschieden, nachdem der Geschäftsführer in einerFachzeitschrift einen Bericht gelesen hatten, in dem ein anderesAutohaus von seinen positiven Erfahrungen mit der Videokommunikationberichtet hatte.Für Marcel van der Velden, Geschäftsführender Gesellschafter desPorsche Zentrums Niederrhein, ganz klar der richtige Schritt: "Durchdas System ist es künftig für uns wesentlich einfacher und vor allemsicherer, mit dem Kunden in bildlicher Form zu kommunizieren. DieVorteile im Verkauf und dem Angebot von Zubehörteilen, aber auch imBereich Aftersales, sind immens und sparen uns viel Zeit. DurchCitNOW sind wir schneller und näher am Kunden. Außerdem können wirihm einen echten Mehrwert bieten."Das Porsche Zentrum Niederrhein besteht seit Ende 1989. Seit 2007ist es inhabergeführt, neben Marcel van der Velden ist Gerd MinrathMitinhaber. Der Sportwagenhändler beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiter,darunter allein 25 Mitarbeiter im Service. In einem Showroom von mehrals 2.000 Quadratmetern werden Neuwagen ausgestellt. DasPorsche-Zentrum Niederrhein in Moers hat sich außerdem auf dieprofessionelle Pflege und Wartung von klassischen Modellenspezialisiert und ist von Porsche offiziell als sogenannter PorscheClassic Partner anerkannt worden. Gerade in der Werkstatt spieltdeshalb der Einsatz von Videotechnologie künftig eine Schlüsselrolle."Ich sehe sehr viel Potential", sagt Roger Schulz, Serviceleiterdes Porsche Zentrums Niederrhein. "Mithilfe der Videos können wirSchäden dokumentieren und notwendige Reparaturmaßnahmen verständlichund transparent machen. Wir können mit der CitNOW App auchstandardisierte Erklärvideos drehen, bespielsweise zur Nutzung derMöglichkeiten der Porsche ID, die wir dann an unsere Kundenverschicken. Auch die Fahrzeugrückgabe wird künftig mit einem kleinenVideoclip angekündigt. Die Technologie bringt uns dem Kunden sehrviel näher.""Im Rahmen der Digitalisierung ist dies ein ganz wichtiger Schrittfür uns", sagt Stefan Minor, Verkaufsleiter des Porsche ZentrumNiederrhein. "CitNOW ist genau das richtige Tool, um dem Kunden dieEmotionen, die mit unserer Marke verbunden sind, nahe zu bringen. Wirhaben durch das System bereits am ersten Tag ein Auto per Videoverkauft. Der Kunde schaute es sich innerhalb einer Stunde zwölfmalan und dann kam der Zuschlag."Die Mitarbeiter des Porsche Zentrums Niederrhein haben Anfang Juliein zweitägiges Intensivtraining durch CitNOW erhalten, das sie aufden Umgang mit Kamera, Mikrofon und der Software schulte und ihnenden Einstieg in die neue Art der Kommunikation erleichtern soll. Absofort werden in Moers sowohl im Verkauf als auch im Service vonPorsche personalisierte CitNOW-Videos eingesetzt.Redaktionelle Hinweise:Über CitNOWCitNOW ist ein britisches Softwareunternehmen, das sich auf dieBereitstellung innovativer Videotechnologie-Apps für den Autohandelspezialisiert hat. 2008 gegründet, beschäftigt das Unternehmen mehrals 100 Mitarbeiter an neun Standorten weltweit. Die deutscheTochtergesellschaft CitNOW Video GmbH ist in Berlin ansässig und fürden Vertrieb in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz undPolen zuständig. Das Unternehmen CitNOW Video GmbH ist zertifiziertnach ISO 27001.Über das Porsche Zentrum NiederrheinDie Marke Porsche ist bereits seit 68 Jahren am Niederrheinpräsent. 1991 wurde das Porsche Zentrum Niederrhein mit der neuenAdresse Am Schürmannshütt 2 in Moers eröffnet, das 2004 noch einmaldurch neue Ausstellungsräume am Schürmannshütt 1a erweitert wurde.Aufgrund der optimalen Lage nahe der A 57 (Ausfahrt Moers-Hülsdonk)ist der Standort bestens zu erreichen. Das Porsche ZentrumNiederrhein hat in den letzten Jahren einige Erweiterungen undUmbauten durchgeführt, um seinen Kunden den bestmöglichen Service zubieten. So entstand im Jahr 2012 eine neue Werkstatt, die dank ihrerhochtechnologischen Ausstattung eine noch schnellereAuftragsabwicklung ermöglichte. Im Mai 2018 folgte ein umfangreicher
und hochmoderner Erweiterungsbau, der eine deutlich größere
Ausstellungsfläche zur Präsentation aller neuen Porsche Modelle und
einen größeren Verwaltungsbereich mit weiteren Büroflächen bietet.
Der großzügige Werkstatt- und Servicebereich ermöglicht zudem eine
flexible Bearbeitung individueller Servicewünsche der Kunden. Als
offizieller Porsche Classic Partner hat sich das Porsche Zentrum
Niederrhein darüber hinaus zur Aufgabe gemacht, besondere Schätze der
Porsche Historie zu erhalten. Mit dem Bau eines Fachbetriebs für
Karosseriebau, RKL und Multimaterialmix wird der Standort zu einem
multifunktionalen Kompetenzzentrum ausgebaut.