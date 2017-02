Porsche: Will Reaktion der Autoindustrie!

Liebe Leser,

letzte Woche hatten die Aktionäre von Porsche Grund zur Hoffnung, denn Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück mahnt die Automobilfirmen, möglichst schnell das Gespräch mit den USA zu suchen, da Donald Trump hohe Strafzölle angekündigt hat.

Kann die Industrie den US-Markt für sich erhalten?

Hohe Strafzölle drohen! In den USA, so hat Donald Trump angekündigt, laut unserem Bericht von Laurenz Ewald, könnte für die Autoindustrie bald ein strengerer Wind wehen. So hat der Präsident Strafzölle in Höhe von 35 Prozent für im Ausland hergestellte Fahrzeuge angekündigt.

Hück will handeln! Der Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück mahnt nun die Automobilfirmen, möglichst schnell das Gespräch mit den USA zu suchen, um sich aus dem lukrativen US-Markt nicht aussperren zu lassen. Hück betont, dass die Automobilbranche umdenken müsse und es überall dort, wo die Fahrzeuge verkauft werden, zu verstärkten Investitionen kommen müsse.

Dolchstoß? Falls Trump seine Pläne durchsetzen werde, käme dies einem Dolchstoß für die deutsche Autoindustrie gleich. Das riesige Land sei zu wichtig, um es zu verlieren.

Wie viele Zugeständnisse werden Konzerne wie VW, BMW oder Daimler wohl machen müssen, um sich den US-markt zu erhalten? Wir halten Sie informiert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse