Porsche Vorzugsaktie: Wichtige Hürde genommen!

seit Anfang Oktober zieht die Vorzugsaktie von Porsche wieder kräftig an und kann so auf eine solide Kursperformance in 2017 zurückblicken. Denn seit Jahresanfang steht unter dem Strich ein Plus von rund 25 % auf der Anzeigetafel. Zu Beginn des Jahres musste die Aktie noch mit heftigem Gegenwind kämpfen.

Erstes Quartal war noch durch starke Kursrückgänge gekennzeichnet!

In den ersten drei Monaten des Jahres erlebte die Porsche-Aktie noch eine starke Verkaufswelle, wodurch sie in der Spitze rund 10 % an Wert einbüßte. Anschließend rappelte sich die Aktie jedoch wieder auf und konnte die Verluste aus dem ersten Quartal zwischenzeitlich fast wettmachen. Der große Anstieg kam jedoch erst mit Beginn des letzten Quartals.

Charttechnische Analyse: Aktie überwindet wichtige 200-Wochenlinie!

Wer erst seit Oktober bei Porsche engagiert ist, kann sich über Kursgewinne von fast 20 % freuen. Positiv auf das Chartbild hat sich zuletzt auch die Überschreitung des gleitenden Durchschnitts (200) ausgewirkt. Dadurch hat die Aktie ihre Aufwärtstendenz weiter verstärkt.

Ein Beitrag von Johannes Weber.