Porsche: Die Verluste weiten sich aus – was ist da los?

Porsche musste nun etwas höhere Verluste als zuvor verbuchen. Die Aktie verlor innerhalb einer Woche immerhin mehr als 3 %, nachdem die Kurse noch in einem Monat um fast 8 % geklettert waren und innerhalb dieses Jahres sogar ein Plus von 20 % erreicht hatten. Damit scheint aus charttechnischer Sicht der kurzfristige Aufwärtsmarsch zunächst vorbei zu sein. Die Aktie schaffte am 1. November den bislang höchsten Kurs der zurückliegenden 2 Jahre (64,77 Euro). Der Abstand ist mit gut 7 % noch recht klein. Dennoch ist dabei Vorsicht geboten, denn bei einem Unterkreuzen der 60-Euro-Marke würde ein erstes Abwärtssignal gesetzt, heißt es. Tatsächlich ist die Aktie nun relativ deutlich unter die seit Ende August konstruierbare Aufwärtstrendgerade gerutscht und damit kurzfristig belastet. Gelingt ein schnelles Comeback nach oben, dann sind auch Kursgewinne auf 70 Euro oder mehr denkbar. Nach unten hin droht allerdings das 6-Monats-Tief bei 47,61 Euro vom 31. August.

Fundamental orientierte Analysten haben derzeit keine neuen wirtschaftlich bedeutenden Informationen, die verarbeitet werden müssten. Demnach ist es nicht überraschend, dass noch 75 % aller Analysten für einen „Kauf“ plädieren. 25 % sehen in der Aktie einen „Halte“-Wert, niemand plädiert für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Trend bleibt klar

Auch technisch orientierte Analysten sehen die Aktie noch im Aufwärtstrend. Erst unter 52,72 Euro wäre ein Baisse-Modus erreicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.