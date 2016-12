Porsche VERLIERT offenbar wichtigen Entwickler!

Liebe Leser,

Alex Hitzinger ist Experte für Motorsport und war bei Porsche zuletzt der technische Direktor für die Langstrecken-Weltmeisterschaft in Le Mans. Diesen Posten hat der 45-jährige aber offenbar an den Nagel gehängt, in seinem Lebenslauf bei LinkedIn ist zu lesen, dass er jetzt bei einer „Technology Company“ in „San Francisco Bay und Umgebung“ tätig sei. Das Manager Magazin will in Erfahrung gebracht haben, dass es sich dabei um niemand geringeren als Apple handelt, womöglich arbeitet der ehemalige Porsche-Entwickler also jetzt am offenen Geheimnis des iCar.

Porsche und VW unglücklich?

Das Manager Magazin berichtet auch, dass Porsche und VW mit dem Wechsel alles andere als zufrieden seien. Die Vorstände sollen vergeblich und mit allen Mitteln versucht haben, ihren Entwickler im eigenen Unternehmen zu halten. Doch Hitzinger war wohl zu interessiert an einer neuen Aufgabe und ließ sich nicht umstimmen. Wofür genau er jetzt verantwortlich ist, darüber kann jetzt nur spekuliert werden. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass er dem Thema Rennsport treu bleiben kann. Immerhin gab es auch schon Gerüchte, wonach Apple McLaren übernehmen wollte, ein Interesse an Sportwagen ist also definitiv vorhanden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

