"Die Porsche-Story": ZDFinfo-Doku über den Sportwagenbauer (FOTO)

Mainz (ots) -Seit Jahrzehnten fasziniert Porsche Autoliebhaber auf der ganzenWelt. Doch was macht das Stuttgarter Traditionsunternehmen aus?Darauf sucht ZDFinfo am Donnerstag, 30. März 2017, um 20.15 Uhr in"Die Porsche-Story" von Andreas Linke Antworten. Fans, Macher undWissenschaftler berichten ebenso von ihren Erfahrungen wie Ex-ChefWendelin Wiedeking, der sich erstmals seit seinem Freispruch imProzess wegen Marktmanipulation zu Wort meldet.Der Weg der Stuttgarter Porsche AG zum global erfolgreichenSportwagen-Produzenten ist kein geradliniger, sondern geprägt vonStolpersteinen und Krisen. ZDFinfo fragt nach der drohenden Pleite zuBeginn der 90er-Jahre, dem Zwist zwischen den BesitzerfamilienPorsche und Piëch und dem Versuch, Volkswagen zu übernehmen.Doch "Die Porsche-Story" führt auch durch die Jahrzehnte, bevorPorsche zur international bedeutenden Sportwagenmarke wurde: Im Büroseines Großvaters erinnert der heutige Firmenpatriarch undAufsichtsrats-Chef Wolfgang Porsche an seinen Großvater Ferdinand,den genialen Autokonstrukteur. Und natürlich spielt dabei derRennsport eine wichtige Rolle, denn Erfolge im Motorsport dienen inder gesamten Firmen-Historie der Beglaubigung der Marke.