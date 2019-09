Porsche SE: Rallye in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Am Montag ist die Porsche-Aktie zwar etwas verhalten in die neue Woche gestartet, doch das kann angesichts des steilen Anstiegs der beiden Vorwochen nicht überraschen. Seitdem die Aktie am 4. September die 50-Tagelinie erfolgreich überwand, hat sich die Rallye erheblich beschleunigt. In der Spitze konnte der Wert bis auf 61,84 Euro vordringen.

Auf diesem Niveau prallte die Aktie nach einem



