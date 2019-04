Berlin (ots) -Die Online-Plattform Gapless, auf der Privatbesitzer und Händlervon Autoklassikern und Premiumfahrzeugen ihre Fahrzeuge verwalten undDienstleistungen rund ums Fahrzeug in Anspruch nehmen können,unterstützt Oldtimer-Händler Tobias Friedrich von Ni-Cola Classicsmit einer digitalen Historie(https://www.gapless.app/expose/Bkmu8s_F4) beim Verkauf eines Porschemit besonderer Geschichte:Der 1971 in Zuffenhausen gebaute Porsche 917/10-002 kam nachseiner Fertigstellung bei diversen Rennen, unter anderem in den USA,zum Einsatz. Zurück in Deutschland kam es beim Rennen am Nürburgringin der letzten Runde zum Unfall und das Fahrzeug wurde so zerstört,dass es für weitere Rennen nicht mehr brauchbar war. Die Überrestedes Wagens wurden daraufhin eingelagert.Erst im Jahr 1998 wurde der 917/10-002 von Grund auf neu aufgebautund von denselben Personen, die Anfang der 70er Jahre für seineursprüngliche Entwicklung bei Porsche verantwortlich waren, komplettumgebaut. Das Projekt wurde von Porsche begleitet und abgesegnet.Das Fahrzeug ist eine endgültige Wiederherstellung des 917/10-002Can-Am Spyder. Bei der Rekonstruktion wurden Originalzeichnungen undFahrgestellvorrichtungen der Porsche AG verwendet. Der Motor und dasGetriebe, die originale 917-Einheiten sind, wurden vom berühmten917-Motorenexperten Gustav Nietsche komplett umgebaut. Die Karosseriewurde nach den Can-Am-Spezifikationen von 1971 aufgebaut und in derunverwechselbaren roten STP-Lackierung lackiert.Nach seiner Fertigstellung fuhr Willi Kauhsen den restauriertenund rekonstruierten Rennwagen bei verschiedenenDemonstrationsveranstaltungen wie Goodwood und dem Oldtimer GPNürburgring. Der jetzige Besitzer hat das Auto von Markenspezialistenwarten lassen und gelegentlich an historischenDemonstrationsveranstaltungen teilgenommen. Der Rennwagen ist nun indeutschem Besitz. Jürgen Barth ist einer der ersten Rennfahrer, derden betagten Porsche auf der Rennstrecke bewegen darf. Der ersteRollout war Anfang 2018 auf dem Circuit Paul Ricard, das erste Rennenfand Anfang April 2018 in Barcelona statt.Der Porsche 917 ist einer der größten jemals gebautenSportrennwagen und wird von Sammlern als der begehrtestePorsche-Rennwagen angesehen. Mit einem Gewicht von ca. 733 kg, demlegendären 12-Zylinder-Boxermotor mit 593 PS und einem Hubraum von4999 cm³ ist dieser Spyder immer wieder ein konkurrenzfähigerRennwagen auf den Rennstrecken. Das Modell "917" feiert in diesemJahr seinen 50. Geburtstag.Der Porsche 917/10-002 wird vom 10. bis 14. April auf der TechnoClassica (Halle 8, Stand 217) in Essen ausgestellt. Gapless CEO JanKarnath ist ebenfalls vor Ort und steht für Gespräche und Rückfragenunter Tel: +49 172/517 6170 zur Verfügung.Über GaplessGapless ist die weltweit erste Blockchain-Plattform für Besitzerund Händler von Oldtimern und Premiumfahrzeugen. Auf www.gapless.appkönnen Nutzer ihre Fahrzeuge online verwalten und digitale,vollständige Fahrzeughistorien erstellen oder von Gapless erstellenlassen. Alle zum Auto gehörenden Dokumente, Fotos und Informationenbefinden sich an einem sicheren Ort und können zu jeder Zeit onlineabgerufen, verwaltet oder in Form von digitalen Exposés mitverifizierten historischen Einträgen geteilt werden. Da beiwertvollen Autos der originale Ursprung und die Geschichteentscheidend für den Werterhalt sind, ermöglicht die digitaleHistorie Nutzern die Absicherung ihrer Fahrzeuge gegenüberFälschungen. Gapless wird perspektivisch historische Einträge direktvon Autoherstellern oder Werkstätten verifizieren lassen sowieweitere Dienstleistungen über die Plattform anbieten. Gapless wurdeim September 2018 von Jan Karnath, Malte Häusler und Andreas Joebgesin Berlin gegründet. Als erster Investor gehört die Porsche AG zu denwichtigsten Partnern von Gapless.Medienkontakt:HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbHAnn-Kristin Schmidt, Tel. (0 40) 36 90 50 33, a.schmidt@hoschke.deOriginal-Content von: New Horizon GmbH, übermittelt durch news aktuell