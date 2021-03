Porsche-Mitarbeiter fahren im Warnstreik Autokorso

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

LEIPZIG (dpa-AFX) - Mit einem Autokorso haben Porsche-Mitarbeiter in Leipzig am Donnerstag die Warnstreiks in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie fortgesetzt.



Laut Gewerkschaft IG Metall beteiligten sich 1000 Beschäftigte aus dem Porsche-Werk daran. Die Warnstreik-Welle läuft seit Anfang März. Damit will die Gewerkschaft Druck in der aktuellen Tarifauseinandersetzung machen.

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate, das zur Sicherung von Beschäftigung und Einkommen eingesetzt werden soll. Neben betrieblichen Zukunftstarifverträgen sind auch ein tarifliches Angleichungsgeld und die Verbesserung der Übernahmeregelungen für Auszubildende Thema in den Tarifverhandlungen./bz/DP/men