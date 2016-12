Porsche: MILLIARDENKLAGE abgeschmettert!

Liebe Leser,

vor acht Jahren lieferte sich die Porsche Holding mit VW eine Übernahmeschlacht. Schrittweise wurden die Anteile an dem Wolfsburger Autobauer erhöht mit dem klaren Ziel, den Mitbewerber zu schlucken. Letzten Endes gelang es, die Mehrheit an VW zu erobern, allerdings führten hohe Schulden dazu, dass die prestigeträchtige Sportwagenmarke an VW abgegeben werden musste. Im Zuge dieser Vorgänge verloren einige Anleger viel Geld und fühlten sich falsch informiert. Aus diesem Grund gingen sie vor Gericht und forderten Schadenersatz in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Der Bundesgerichtshof legt diese Klage jetzt aber zu den Akten, Porsche muss keine Zahlungen vornehmen.

Noch ist der Streit nicht vorbei!

Ganz vorbei sind die Streitigkeiten für Porsche damit allerdings noch nicht. Beim Oberlandesgericht in Celle steht 2017 noch ein Musterverfahren an. Das Urteil daraus wird sicherlich für andere Richter als Orientierungshilfe genutzt. Porsche selbst hält sämtliche Klagen für unbegründet und bekommt daher zumindest bis jetzt von den Gerichten Recht. Im Frühjahr wurden auch die ehemaligen Vorstände Wiedeking und Härter bei Vorwürfen der Marktmanipulation freigesprochen. Bleibt für Porsche zu hoffen, dass die Erfolge vor Gericht sich auch im neuen Jahr fortsetzen können. Das wäre zwar eine herbe Enttäuschung für alle ehemaligen Anleger, aber sehr wahrscheinlich eine gute Nachricht für heutige Investoren.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

