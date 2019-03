Porsche: Kurzfristig auf der schiefen Bahn

Die Porsche-Aktie vollzog im Sommer des letzten Jahres eine Abwärtsbewegung und ging in der zweiten Jahreshälfte in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Sie vollzog sich zwischen 50,00 Euro auf der Unter- und 59,00 Euro auf der Oberseite. Im Januar und Februar waren die Käufer bemüht, einen Ausbruch zur Oberseite zu vollziehen, denn seitdem die Aktie am 3. Januar 2019 bei 49,89 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.