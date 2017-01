Porsche nach Kurssprung vor Korrektur?

Liebe Leser,

die Zeiten als die Aktie von Porsche nur für die gleichnamigen Sportwagen stand, sind längst vorbei. Heute ist die Porsche SE eine Holdinggesellschaft, deren größtes Asset die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG darstellt. Und genau hier liegt das Problem, denn die Probleme bei VW durch den Abgasskandal sind somit auch gleichzeitig die Probleme aller Aktionäre von Porsche. Dies wurde zuletzt wieder deutlich, als Porsche eine mögliche Unterschreitung des bisher geplanten Nachsteuerergebnisses 2016 nicht mehr ausschloss.

+32 Prozent in zwei Monaten

Bisher waren die Stuttgarter von 1,4 bis 2,4 Milliarden Euro für 2016 ausgegangen. Allein die bisherige Prognose stellt eine enorme Bandbreite dar. Auch wenn konkrete Zahlen nicht genannt wurden, dürfte eine Belastung für Porsche durch die Einigung von VW mit den US-Behörden die Folge sein, so die Porsche Holding SE zuletzt. Sollte das Ergebnis jetzt sogar unter 1,4 Milliarden Euro rutschen, dann dürfte dies auch dem Aktienkurs deutlich zusetzen. Bisher hatte dieser seit Anfang November von rund 44 Euro auf fast 58 Euro in der Spitze deutlich zulegen können. Ein signifikant schlechteres Ergebnis für 2016 könnte diese Kursrallye jäh stoppen. Spätestens auf der am 21. März 2017 geplanten Bilanzpresse- und Analystenkonferenz sollten die genauen Zahlen auf dem Tisch liegen.

