Porsche: Die Käufer geben ordentlich Gas

Auch die Porsche-Aktie profitiert in diesen Tagen von der Wiederentdeckung der Automobilwerte durch die Anleger. Bereits nach dem Tief vom 3. Juni bei 54,88 Euro hatte sich ein breiter Aufwärtstrendkanal ausgebildet. Er wurde in dieser Woche durch den ausgesprochen steilen Anstieg von 59,56 auf auf 63,40 Euro in nur zwei Tagen am Dienstag und Mittwoch sogar nach oben hin verlassen.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung