Porsche: Hier lohnt es dabei zu sein!

Porsche konnte auch zu Beginn der neuen Woche glänzen. Am Dienstag wurden sogar neue Tops erzielt, die dem Wert eine weitere Aufwärtschance von 20 % ermöglichen, so die charttechnischen Spezialisten. Im Detail: Die Aktie legte um fast 3 % zu und eröffnet damit ganz neue Perspektiven. So hat der Wert nicht nur den charttechnisch sichtbaren Aufwärtstrend gefestigt, sondern gleichzeitig ein neues 2-Jahres-Hoch erreicht. Erst am Montag war das Top auf 65,30 Euro nach oben geschoben worden. Das nächste Kursziel mangels Widerständen: 94 Euro. Hier findet sich das derzeitige 5-Jahres-Hoch vom 10. April 2015.

Das Potenzial beläuft sich damit auf mehr als 30 %. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten haben den jüngsten Höhenflug nicht heraufbeschworen. Dennoch sind 75 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % wollen „halten“, niemand „verkauft“. Auch hier ist die Stimmung daher gut.

Technische Analysten: Kaufsignal!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie produziere ein Kaufsignal. Immerhin sind die Trendpfeile in allen technischen Disziplinen aufwärts gedreht. Der GD200 verläuft bei 52,89 Euro und ist damit mehr als 20 % entfernt. Ein dickes Polster und ein massives Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.