Porsche: Es läuft weiterhin wie am Schnürchen!

wer bislang gezögert hatte, könnte jetzt ernsthaft über einen Kauf der Porsche-Aktie nachdenken. Dies jedenfalls ist die Meinung von charttechnischen Analysten, die das jüngste Kursgeschehen beobachtet haben. Die Aktie ist auf dem Weg zu früheren Tops und kann mehr als 25 % aufsatteln. Im Einzelnen: Am frühen Donnerstag ging es sogar auf Kurse von mehr als 71 Euro hinauf, letztlich ging es jedoch mit einem leichten Verlust aus dem Handel. Die Stimmung ist dennoch bestens, meinen Chartanalysten. Der Wert befindet sich ohnehin in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei ging es bereits innerhalb einer Woche um über 5 % nach oben. Die Kurse stiegen in zwei Wochen um mehr als 16 % an und konnten damit das Ergebnis dieses Jahres auf insgesamt 37 % hochschrauben. Die Notierungen sind zudem auf bestem Weg, nach dem nun neu aufgestellten 2-Jahres-Hoch (vormals 70,90 vom 29. November) weiter in Richtung 94 Euro zu steigen. Größere Widerstände sind bis dahin keine mehr in Sicht, heißt es.

Dort befindet sich das aktuelle 5-Jahres-Hoch vom 10. April 2015. Damit wäre das Signal für einen weiteren Aufstieg in Richtung 100 Euro gesetzt. Nach unten hin stützen sich die Kurse auf eine seit September konstruierbare Aufwärtstrendgerade, die im November zwischenzeitlich getestet und verteidigt wurde. Noch immer sind 80 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen halten. Niemand verkauft.

Technische Analyse: Das sieht sehr gut aus

Technische Analysten sehen Porsche im Aufwärtstrend. Die Trendpfeile sind in allen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Vorsprung auf den GD200 beträgt knapp 25 %. Ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.