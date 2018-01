Porsche: Es geht weiter nach oben!

Liebe Leser,

die Aktie von Porsche ist in den vergangenen Handelswochen ohnehin schon relativ stark gewesen. Nun hat der Wert am Montag ein weiteres Signal für neue Rekorde und einen möglichen Kauf gesetzt, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf den jüngsten Ausbruch nach oben. Im Detail: Die Aktie eroberte mit fast 75 Euro ein neues charttechnisches Zwischenhoch. Dabei bewegt sich der Kurs in einem stetigen Aufwärtstrend, der mittlerweile bis auf Anfang September zurückgeht. Die Aktie gewann seither etwa 50 % an Wert. Unterstützung nach unten sollte die Marke von 70 Euro bieten, an der sich der Titel für längere Zeit aufgehalten hatte. Auf dem Weg nach oben ist der Weg weitgehend frei bis zu Kursen von 94,00 Euro. Denn hier hat der Wert am 10. April 2015 das aktuell gültige 5-Jahres-Hoch markiert. Bis dahin hat Porsche noch gut 25 % Luft.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab es keine neuen Nachrichten. Dennoch sind 80 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen halten und niemand verkauft den Titel derzeit.

Technische Analysten: Ein klarer Kauf

Technische Analysten verorten die Aktie im Hausse-Modus. Bei einem Abstand von gut 25 % auf den GD200 hat Porsche einen sehr klaren Aufwärtstrend erreicht. Dies gilt als Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.