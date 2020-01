Porsche: Der Druck der Bullen wird stärker!

Die Porsche-Aktie konnte am 7. November zum ersten Mal seit Monaten wieder bis an die 70,00-Euro-Marke vordringen. Zunächst scheiterten die Bullen jedoch daran, diese Hürde zunehmen und die Rallye weiter fortzusetzen. Die Aktie schwenkte daraufhin in eine seitwärtsgerichtete Korrektur ein.

Zwar bemühten sich die Käufer immer wieder darum, einen erfolgreichen Anstieg über den Widerstand bei 70,00 Euro zu realisieren. Doch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung