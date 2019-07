Porsche: Droht hier Gefahr?

Unspektakulär aber beständig hat sich die Porsche-Aktie in den letzten vier Tagen zunächst wieder an die 50-Tagelinie herangekämpft und diese schließlich auch überwinden können. Dadurch setzt sich die Anfang Juni gestartete Erholung weiter fort und gewinnt durch den Anstieg über den gleitenden Durchschnitt zusätzlich an Rückhalt.

Die nächste Aufgabe der Käufer ist es nun, den Widerstand, der durch das Hoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



