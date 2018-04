Porsche Dieselskandal - Erfolg für Kläger eines Macan, Anwaltskanzlei holt Kaufpreis zurück; Verkehrsministerium verweigert Aussagegenehmigung

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Lahr (ots) - Die Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH kann einen ersten Erfolg für einenbetroffenen Porsche Macan Besitzer verzeichnen. Ein Porschezentrumzahlt dem von der Kanzlei vertretenen Geschädigten den gesamtenKaufpreis von ca. EUR 85.000 zuzüglich Zinsen von ca. EUR 5.000 undRechtsanwaltskosten zurück, nachdem das Landgericht Heilbronn einSachverständigengutachten über eine illegale Abschalteinrichtungeinholen und den KBA-Präsidenten Zinke als Zeugen vernehmen wollte.Nachdem der Geschädigte im Jahre 2016 feststellte, dass seinPorsche Macan aufgrund Unregelmäßigkeiten bezüglich desDieselskandals nachgebessert werden sollte, wandte er sich an dieKanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, um seineAnsprüche geltend zu machen. Die Kanzlei hat daraufhin gegenüber demPorschezentrum den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt und außerdem beiPorsche selbst Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Nachdem dieseAnsprüche nicht erfüllt wurden, erhob die Kanzlei für denGeschädigten Klage gegen die Porsche AG und gegen das Porschezentrum.Gegen die Porsche AG ist das Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart,16 O 266/17 anhängig. Dort soll am 05.06.2018 ein Urteil gefälltwerden. Das Gericht ist nicht abgeneigt, die Porsche AG zuSchadensersatz zu verurteilen. Das Verfahren gegen den Händler istvor dem Landgericht Heilbronn unter dem Aktenzeichen 6 O 61/18anhängig. Auch dort hat bereits die mündliche Verhandlungstattgefunden.Das Landgericht Heilbronn erließ einen Beweisbeschluss. Zum einensollte der von der Klägerseite benannte Zeuge Zinke, der Präsidentdes Kraftfahrt Bundesamts als Zeuge vernommen werden. Zum anderensollte ein Sachverständigengutachten über diverse Fragen bezüglichder Abschalteinrichtung eingeholt werden. Eine Woche bevor der neueTermin zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Heilbronn mitder Zeugenvernehmung stattfinden sollte, zahlte plötzlich undüberraschend das Porschezentrum dem Kläger den vollen Kaufpreiszurück, obwohl dieser das Fahrzeug genutzt hat. Der Kläger wollte mitseiner Klage eigentlich lediglich den Kaufpreis abzüglich einerNutzungsentschädigung zurückerhalten. Dazu überwies das PorscheZentrum mehrere tausend Euro an Zinsen und Rechtsanwaltskosten.Rechtsanwalt Dr. Ralf Stoll, der das Verfahren federführend führt,teilt mit: "Dies war eine Überraschung und kann nur als Anerkenntnisdurch Porsche gesehen werden. Offensichtlich hatte Porsche Angst,dass der K BA-Präsident vor Gericht aussagen muss. Porsche hatteoffensichtlich auch Angst vor dem Sachverständigengutachten. Deshalbhat man dem Kläger mehr bezahlt, als ihm eigentlich zustehen würde.Es handelt sich um einen herausragenden Erfolg."Soweit bekannt, ist dies bundesweit der erste Erfolg bezüglicheines Porsche Fahrzeugs im Abgasskandal. Porsche fürchtetoffensichtlich, dass hinsichtlich des Macan Tatsachen zutage treten,die man nicht offenlegen will. Bisher hatte Porsche immer bestritten,dass in diesem Fahrzeug eine illegale Abschalteinrichtung verbautist. Eine weitere Sachverhaltsaufklärung wollte man dadurchverhindern, dass der Kläger ausbezahlt wurde.Besonders pikant an diesem Verfahren ist, dass dasBundesministerium für Verkehr (BMVI) unter dem neuen BundesministerScheuer ausdrücklich die Aussagegenehmigung für den KBA-PräsidentZinke verweigert hat. Offensichtlich ist das Bundesministerium nichtdaran interessiert, dass einem Verbraucher geholfen wird. Auch derneue Verkehrsminister möchte wohl die Autoindustrie vor Schadenschützen. Anders kann die Aussageverweigerung nicht gedeutet werden.In jedem Fall haben Porsche Geschädigte damit er sehr guteErfolgsaussichten. Die Kanzlei Dr. Stoll & SauerRechtsanwaltsgesellschaft mbH führt bundesweit mehr als 5.600Gerichtsverfahren im Abgasskandal. Darunter befinden sich auch mehrals einhundert Klagen, die Premiumfahrzeuge wie Porsche betreffen.Die Kanzlei kann bundesweit die meisten positiven Urteile vorweisen.Es wurden zugunsten der Geschädigten im Abgasskandal bereits mehrerehundert Gerichtsurteile erstritten.Pressekontakt:Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbHEinsteinallee 1/177933 LahrTelefon: 07821 / 92 37 68 - 0Fax: 07821 / 92 37 68 - 889kanzlei@dr-stoll-kollegen.dewww.vw-schaden.deOriginal-Content von: Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell