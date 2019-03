Porsche Consulting steigert Umsatz und stellt ein / Managementberatung setzt Wachstumskurs fort (FOTO)

Finanztrends Video zu



Stuttgart (ots) -Die weltweit tätige Managementberatung Porsche Consulting hat dasGeschäftsjahr 2018 mit einem neuen Rekordumsatz von 173 MillionenEuro abgeschlossen - nach 139 Millionen Euro im Jahr 2017 (+ 24,5%).Das vor 25 Jahren gegründete Unternehmen beschäftigt heute 580Menschen und will sein stetiges Wachstum auch 2019 fortsetzen:Porsche Consulting stellt bis zum Jahresende 120 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter ein. Kandidaten sollten über mehrjährige Erfahrung in derIndustrie oder Unternehmensberatung verfügen. Die Porsche-Beraterlegen ihren Fokus auf die Branchen Automobil, Luftfahrt,Industriegüter, Konsumgüter sowie Dienstleistungen. Neben Stuttgartgibt es in Deutschland inzwischen Büros in Hamburg, München undBerlin sowie im Ausland in Mailand, Sao Paulo, Atlanta, Belmont(Silicon Valley) und Shanghai. Die nächste Standorteröffnung ist nochim Jahr 2019 geplant - in Frankfurt am Main.Pressekontakt:Porsche Consulting GmbHLeiter KommunikationHeiner von der LadenTelefon +49 (0)711 911 - 1 21 21heiner.von.der.laden@porsche.deOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell