Porsche Consulting: Zwei weitere Büros und 100 Neueinstellungen / Managementberatung meldet Rekordumsatz und wächst weltweit (FOTO)

Stuttgart (ots) -Mit der Eröffnung von zwei weiteren Büros setzt dieManagementberatung Porsche Consulting ihren Wachstumskurs fort. Zuden sieben Standorten weltweit kommen nun Berlin und Belmont (SiliconValley, USA) hinzu. "Als Berater schätzen wir den direkten Zugang zuwichtigen Innovationszentren auf der ganzen Welt. Wir sehen uns dabeials Bindeglied, zum Beispiel zwischen Start-ups, Mittelstand undGroßunternehmen. Unsere Klienten begleiten wir bei großenTransformationen wie der Digitalisierung und der Entwicklung neuerGeschäftsmodelle. Dabei spielt die wirksame Zusammenarbeit mitStart-ups eine große Rolle", sagt Eberhard Weiblen, Vorsitzender derGeschäftsführung von Porsche Consulting. Das Geschäftsjahr 2017konnte Porsche Consulting mit einem neuen Rekordumsatz von 136Millionen Euro (Vorjahr: 116,5 Millionen Euro) abschließen. Für daslaufende Jahr sind 100 Neueinstellungen geplant. Gesucht werden vorallem Experten für neue Technologien und für Innovationen - mitmehrjähriger Berufserfahrung aus Beratung oder Industrie.Das Berliner Büro im Stadtteil Friedrichshain, direkt amSpreeufer, befindet sich im gleichen Gebäude wie das Porsche DigitalLab - einem Technologielabor des Stuttgarter Sportwagenherstellers.Auch in Kalifornien nutzen die Berater die Nähe zu Kollegen. Der neueStandort in Belmont (US-Bundesstaat Kalifornien) liegt neben demElectronics Research Laboratory von Volkswagen. Hier werden unteranderem neue Mobilitätslösungen entwickelt. "Die Zusammenarbeit mitunseren Klienten reicht von der Idee bis zur Umsetzung. Bei unsererArbeit nutzen wir die Kontakte zu Universitäten, Start-ups,Inkubatoren und Acceleratoren. Unsere neuen Standorte bietenAnschluss zu wichtigen Netzwerken und bringen Ideen ausunterschiedlichsten Branchen zusammen", so Eberhard Weiblen. Deshalbwill er seinen Klienten die Möglichkeit geben, die neuen Standorte zunutzen, um direkten Anschluss an wichtige Netzwerke zu erhalten.Die Porsche Consulting GmbH wurde 1994 gegründet, beschäftigtheute 500 Mitarbeiter und zählt zu den Top-Ten-Managementberatungenin Deutschland (Lünendonk-Analyse). Das Unternehmen mit Hauptsitz inBietigheim-Bissingen ist eine Tochtergesellschaft desSportwagenherstellers Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart. Dasweltweit agierende Unternehmen hat - neben den neuen Büros in Berlinund Belmont (Silicon Valley) - Standorte in Stuttgart, Hamburg,München, Mailand, São Paulo, Atlanta und Shanghai. Unter demLeitmotiv "Strategisch denken, pragmatisch handeln" unterstützen dieBerater Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit undihrer Innovationskraft. Zu den Klienten gehören Konzerne undmittelständische Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Luft-und Raumfahrt sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Weitere Klientenkommen aus dem Finanzdienstleistungssektor, der Konsumgüterindustrieund dem Handel sowie aus der Baubranche.