Porsche Automobil SE-Aktie: Verkaufspanik trotz anstehendem IPO!

Allein auf Wochensicht büßen die Titel der Holdinggesellschaft, welche 53,3 % der Stammaktien an dem Volkswagen Konzern besitzt, knapp 22 % ein. In den ersten Handelsstunden am Montagmorgen beläuft sich das Minus auf 7,7 %.

Die Panik an den Märkten ähnelt zunehmend der Situation während des Corona-Crashs. Das könnte Anleger zumindest Hoffnung auf eine Erholungsrallye geben – wäre da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung