Porsche Automobil: Kann das wirklich gut gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

Porsche Automobil weist am 17.09.2018, 11:42 Uhr einen Kurs von 55,64 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Automobilhersteller" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Porsche Automobil einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Porsche Automobil jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Porsche Automobil aktuell 3,22. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automotive". Porsche Automobil bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Porsche Automobil. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,97. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Porsche Automobil zahlt die Börse 4,97 Euro. Dies sind 63 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Automotive" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 13,43. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.