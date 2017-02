Porsche Automobil Holding SE: Die Analyse!

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern von Porsche sicher der Atem, denn in der Analyse, die Clemens von Baaijen am 20. Februar vorgenommen hat, war die deutsche Holdinggesellschaft Porsche SE seit dem letzten Handelstag um 0,07% gestiegen. Der Kurs betrug 54,01€ und seit der letzten Vorwoche war der Kurs um 0,51% gesunken und seit Jahresbeginn um 2,06% gestiegen.

Die Fundamentaldaten! Die Porsche Automobil Holding SE ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern überbewertet. Allerdings wäre Porsche Automobil Holding SE schon ab einem Kurs unter 52,68 € unterbewertet. Doch der Kurs könnte langfristig halten, da das KBV unter 1 liegt, was das Risiko verringert. Einziges Risiko: Eine Verringerung des Cashflow. Hier lautet das Urteil Hold!

Die Analysteneinschätzung! Am 20. Februar gab es 3 Buy, 3 Outperform, 5 Hold, 2 Underperform und 1 Sell Analystenmeinungen und das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 62,330€. Dies würde den aktuellen Kurs um 15,40% steigen lassen. Hier lautet das Urteil Buy!

Die Sharewise-Crowd! Betrachtet man das Crowdsentiment, so sind die Privatanleger der Porsche-Aktie gegenüber positiv gestimmt und stimmen für ein Buy. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 66,95€, der aktuelle Kurs von könnte sich also um 23,95% verändern.

Das Fazit läuft also auf ein Buy hinaus und wir halten Sie über die weitere Performance auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse