Porsche Automobil Holding-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Hausse bei den Volkswagen-Aktien hat auch die Papiere der Porsche Automobil Holding SE in den letzten Monaten in die Höhe schnellen lassen. Anfang Juni durchbrach die Aktie die 100-Euro-Marke und markierte bei 102 Euro den höchsten Stand seit Mitte 2008. Seitdem tendiert der Kurs jedoch in südlicher Richtung. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 89,16 Euro zurückkommen lassen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung