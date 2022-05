Porsche Automobil Holding-Aktie: Der Abwärtsdruck nimmt wieder zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Nach dem Dividendenabschlag am Montag geht es für die Aktie der Porsche Automobil Holding auch am Dienstag in südlicher Richtung. An der Xetra geben die Kurse mehr als 3 Prozent nach und erreichen ein Tagestief bei 72,68 Euro. Dabei kommt es zum Bruch des Horizontalsupports von 73,30/74,98 Euro. Da der Schlusskurs unterhalb dieser Kurszone liegt, könnten die Korrekturen nun bis… Hier weiterlesen