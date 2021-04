Porsche Automobil-Aktie: Zu viel des Guten?

Die Porsche Automobil-Aktie legte im letzten halben Jahr einen regelrechten Sprint an der Börse hin, der den gleichnamigen Sportwagen absolut gerecht wurde. Vor sechs Monaten lag die Aktie noch unter der Marke von 50 Euro. Inzwischen ist sie bei über 90 Euro angekommen. Sogar an der 100-Euro-Marke wurde Mitte April bereits gekratzt. So hat sich der Wert der Porsche Automobil-Aktie innerhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung