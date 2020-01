Porsche Automobil Aktie: Welche Krise?

Geht es um die Automobilbranche, so berichten zahlreiche Medien derzeit von einer Krise, welche die gesamte Branche betreffe. Doch zumindest Porsche scheint davon eher wenig zu merken. Im vergangenen Jahr konnte der Sportwagenhersteller in sämtlichen Märkten Zuwächse erzielen. Insbesondere in Europa haben die Verkäufe deutlich zugelegt, insgesamt wurden zehn Prozent mehr Fahrzeuge als im Jahr zuvor ausgeliefert.

Das freut die Aktionäre!

