Porsche Automobil Aktie: Welche Aussichten gibt das Chartbild?

Die Porsche Automobil Aktie bewegt sich seit Oktober in einem Seitwärtstrend. Die SMAs zeigen aktuell drei Kaufsignale an und verlaufen alle bisher über dem Kurs. Der RSI bewegt sich schon seit über einem halben Jahr in der neutralen Zone. Die Stochastik ist da allerdings viel wilder. Sie ist erst vor drei Tagen aus der überverkauften Zone gekommen, hat allerding wieder ein

Ein Beitrag von Johannes Weber.