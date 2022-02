Porsche Automobil Aktie: Porsche IPO konkretisiert sich!

Die Aktie von Porsche Automobil konnte in dieser Woche einen ordentlichen Kursgewinn verbuchen. Nach einem relativ schwachen ersten Monat in diesem Jahr ist der Kurs der Porsche Automobil-Aktie wieder auf Kurs. In dieser Woche legte die Aktie um 7,5 Prozent zu und erreichte wieder einen Wert von über 90 Euro. Experten erwarten nun weitere Kursgewinne und ein baldiges und nachhaltiges Überschreiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



