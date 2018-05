Porsche-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Porsche Automobil Holding bewegt sich zurzeit in Abwärtsrichtung. Allein im Monat Mai verlor das Papier mehr als 6 Prozent an Wert. Auf das gesamte bisherige Jahr gesehen entwickelte sich die Aktie um etwas mehr als 4 Prozent in die südliche Richtung. Damit befindet sich der Kurs auf Wochenbasis zwar noch oberhalb der beiden Durchschnittslinien, allerdings ist die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.