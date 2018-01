Porsche: Aktie im klaren Kaufmodus!

Liebe Leser,

weitere Freude löste nunmehr die Aktie von Porsche aus. Der Wert befindet sich auf einem schönen Aufwärtsmarsch und könnte nach Meinung von charttechnischen Analysten schon in kurzer Zeit auf ganz neue Rekordmarken stoßen. Damit eröffnen sich Potenziale für Kursgewinne, die bis auf mehr als 20 % reichen. Insofern stellt die Aktie derzeit einen klaren Kaufkandidaten dar! Im Detail: Der Wert musste nach einem kleinen Zwischenstopp in Höhe von 70 Euro im neuen Jahr nicht mehr lange auf den nächsten Schub nach oben warten. Es ging zum Ende der letzten Woche sogar um fast 1 Euro auf annähernd 74 Euro nach oben. Und auch zu Beginn der neuen Woche knüpft die Aktie nahtlos daran an und legt bis in den Nachmittag hinein weitere gut 1 % zu. Damit nähert sich Porsche im laufenden und langfristigen Aufwärtstrend seinen früheren Hochs. Konkret: Zunächst wurde das 2-Jahres-Hoch bei 72,50 Euro vom 4. Januar 2018 weiter nach oben geschoben. Darüber ist der Weg für weitere massive Kursgewinne weitgehend frei. 94,00 Euro stellen das derzeitige 5-Jahres-Hoch dar, das am 10. April 2015(!) erreicht worden war. Es fehlen 25 % bis zu diesem Punkt. Dann sind sogar Kurssteigerungen bis hin zu den magischen und runden 100 Euro möglich, heißt es.

Nach unten hin ist die Aktie nun durch die neu aufgebaute charttechnische Zone im Bereich um 70 Euro relativ gut geschützt. Insofern haben Chartanalysten wenig Sorge. Die formalen Tiefpunkte bei etwas weniger als 50 Euro sind schon außer Sichtweite geraten.

Wirtschaftlich bedeutende Informationen sind zuletzt nicht an den Markt gekommen. Dennoch sind weiterhin noch 80 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen halten und niemand verkauft den Wert.

Technische Analysten: Eine Chance!

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Alle Trendpfeile zeigen nach oben. Der GD200 bei 55,39 Euro ist gut 26 % entfernt. Damit liegt ein deutliches Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.