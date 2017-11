Porsche: Aktie mit beeindruckendem Zwischenspurt!

Liebe Leser,

die Aktie der Porsche Automobil Holding SE hat in den letzten Tagen weiter deutlich an Wert hinzugewonnen. Auch ohne wesentliche neue wirtschaftliche Nachrichten ging es für die Aktie binnen einer Woche um gut 10 % nach oben. Auf Sicht von einem Monat konnte das Papier sogar gut 17 % aufsatteln, seit Jahresbeginn notiert die Aktie unter dem Strich mit fast 25 % im Plus. Dies alles spricht für einen übergeordneten Aufwärtstrend. Die Aktie ist auch bei fundamental orientierten Analysten aus Bankhäusern mehrheitlich ein Kauf. Gleich 85 % der Experten sind der Meinung, dass die Aktie ein „Kauf“ sei, 15 % plädieren dafür, zu „halten“, niemand „verkauft“ den Wert.

Die Aktie hat mit 65,33 Euro nun ein neues 2-Jahres-Hoch realisiert. Damit ist aus charttechnischer Sicht sogar der Weg bis zum aktuellen 5-Jahres-Top vom 10. April frei. Hierzu müsste die Aktie bis auf 94 Euro klettern und damit gut 43 % aufholen. Nach unten hin befindet sich in Höhe von etwa 55 Euro eine Unterstützung, die charttechnisch bedeutend werden kann. Darunter findet sich eine weitere Support-Zone bei 50 Euro.

Technische Analyse: Aktie im klaren Aufwärtstrend

Auch aus Sicht der technischen Analysten ist die Aktie im deutlichen Hausse-Modus. Immerhin konnten die Trendpfeile in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen aufwärts gedreht werden. Der Abstand zum GD200 beläuft sich aktuell auf 21 %. Dies ist ein Zeichen für einen breit aufgestellten und starken Aufwärtstrend. Weitere Rekorde sind in Sicht.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.