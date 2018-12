Porsche-Aktie: Was passiert hier gerade?

Die Porsche-Aktie ist in den vergangenen Tagen wieder etwas nach unten gesackt. Es hat sich aber nichts großartig am Chartbild geändert. Seit Juni dieses Jahres ist eine Seitwärtsbewegung erkennbar. Diese hat den Kurs der Porsche-Aktie bis auf 50 Euro fallen lassen. Anschließend stieg der Kurs wieder leicht über 60 Euro. In dieser Bandbreite hält sich der Kurs seit mehreren Monaten auf.

Aktuelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.