Porsche Aktie Kursziel

Abgesehen vom Kurssturz im Jahr 2015 nach Bekanntwerden des Dieselskandals war die Aktie von Porsche über die letzten Jahre ein Garant für ansehnliche Kursgewinne. Geht es nach den Analysten, so wird es in Zukunft auch so weitergehen. Von 16 Analysehäusern empfehlen derzeit 9 zum Kauf, die restlichen 7 nehmen eine Halteposition ein. Zum Verkauf der Papiere rät jedoch niemand. Einig sind ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.