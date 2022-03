Porsche-Aktie: Doch keine E-Mobilität?

Der Autobauer Volkswagen teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, dass seine Luxus-Sparte Porsche die Produktion des Elektromodells Taycan im Werk Stuttgart-Zuffenhausen bis Ende nächster Woche aussetzen wird. Die Aussetzung der Produktion wurde mit einem Mangel an Komponenten begründet.

Porsche teilte in der Erklärung mit, dass die Produktionsrate von rund 200 Fahrzeugen pro Tag in der derzeitigen Situation nicht eingehalten werden kann. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung