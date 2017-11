Porsche: Aktie im Aufwärtstrend minimal gestoppt!

Liebe Leser,

Porsche konnte in den vergangenen Monaten enorme Kursgewinne verzeichnen. Gestern wurde dieser Aufwärtsmarsch zwar minimal gestoppt. Dennoch habe das Papier ein Potenzial von fast 29 %, so charttechnische Analysten nach dem gestrigen Mittwochshandel. Konkret: Die Kurse sind nicht wegen neuer Nachrichten gefallen. Es kam schlicht zu minimalen Gewinnmitnahmen, urteilen die charttechnischen Analysten. Dabei sind noch immer 75 % der Bankanalysten der Meinung, Porsche sei ein „Kauf“. 25 % wollen den Wert derzeit „halten“. Niemand „verkauft“ die Aktie. Insofern stehen die Vorzeichen für einen weiteren Anstieg sehr gut. Dies zeigt sich auch an diesem Donnerstag, da die Aktie bereits wieder zulegen kann.

Kurzfristig ist die Dynamik ohnehin beeindruckend. Die Aktie hatte innerhalb einer Woche annähernd 9 % aufgesattelt. In einem Monat gelang ein Kurssprung von 17 %. Insofern steht weiteren Kursgewinnen nichts im Wege. Es gelte lediglich, das derzeitige 2-Jahres-Hoch bei 67,12 Euro vom 21. November 2017 zu überwinden, so die Analysten. Dann sei auch ein Sprung bis auf 94 Euro möglich. Hier endete der Aufwärtsmarsch am 10. April 2015 mit einem 5-Jahres-Hoch.

Technische Analyse: Aktie im starken Trend!

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie verlaufe in einem starken Aufwärtstrend. Dabei sind die Kurse um immerhin knapp 22 % von der 200-Tage-Linie entfernt. Dies ist ein eindeutiges Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.