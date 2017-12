Porsche-Aktie: 50% Plus in 3 Monaten!

Liebe Leser,

das wird wahrscheinlich auch Sie als Aktionär freuen: Nach einer längeren Schwächephase sind die Aktien deutscher Autobauer wieder gefragt und notieren deutlich über dem Jahrestief. Hinzu kommen noch die oft attraktiven Dividenden, die im Frühjahr ausgeschüttet wurden.

Vor 6 Monaten empfahl ich den Lesern meines Börsendienstes „Depot-Optimierer“ den Kauf der Porsche-Aktie. Heute weiß ich 2 Dinge: Erstens, dass die Kauf-Empfehlung grundsätzlich goldrichtig war. Zweitens, dass ich zum Zeitpunkt meiner Empfehlung etwas zu früh dran war (typischer „Timing-Fehler“ bei Value-Investments an der Börse).

Denn die Porsche-Aktie legte nach meiner Kauf-Empfehlung zunächst den Rückwärtsgang ein, um dann aber in den vergangenen 3 Monaten sehr dynamisch nach oben auszubrechen. Allein in den vergangenen 3 Monaten legte die Aktie um rund 50% zu. Ein tolles Ergebnis.

Bevor ich gleich auf die jüngsten Zahlen von Porsche eingehe und Ihnen eine aktuelle Einschätzung zur Porsche-Aktie gebe, möchte ich Ihnen kurz erläutern, warum die Porsche-Aktie mit dem Sportwagenbauer Porsche nicht allzu viel zu tun hat.

Porsche ist nicht gleich Porsche

Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen bei der Porsche SE unweigerlich an den Sportwagenbauer aus Stuttgart denken – das ist jedoch falsch!

Falls ich jetzt bei Ihnen für Verwirrung gesorgt habe – keine Sorge: Die Verwirrung wird sofort aufgelöst! Wenn Sie Aktien der börsennotierten Porsche SE kaufen, erwerben Sie nur indirekt Anteile am operativen Geschäft des Zuffenhausener Sportwagen-Herstellers.

Denn die Porsche SE ist nicht gleichzusetzen mit dem Sportwagen-Hersteller Porsche. Die heutige Porsche SE ist vielmehr eine Beteiligungs-Gesellschaft, deren mit Abstand größte Beteiligung ein signifikanter Anteil der Stammaktien von VW ist.

Und das operative Geschäft von Porsche (Bau von Sportwagen) gehört zum VW-Konzern.

Konkret: Die Porsche SE hält einen Anteil von 52,2% an den Stammaktien von VW. Das entspricht einem Anteil von 30,8% am gezeichneten Kapital des Wolfsburger Konzerns.

Darüber hinaus hält die Porsche SE weitere Beteiligungen.

Aktuelle Zahlen und Perspektiven

Die Porsche SE hat in den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres einen Nettogewinn in Höhe von 2,2 Mrd. Euro erzielt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von satten 34%. Die Nettoliquidität des Unternehmens belief sich zum Ende des 3. Quartals (Ende September) auf 961 Mio. Euro.

Das Eigenkapital des Porsche SE Konzerns erhöhte sich von 27,89 Mrd. Euro per Ende 2016 auf 30,44 Mrd. Euro zum Ende des 3. Quartals 2017.

Die Porsche SE geht auf Grundlage ihrer derzeitigen Konzernstruktur – insbesondere aufgrund der Erwartungen des Volkswagen Konzerns zu seiner künftigen Entwicklung und der bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Sondereffekte im Zusammenhang mit der Dieselthematik – für das Geschäftsjahr 2017 weiterhin von einem Konzernergebnis nach Steuern zwischen 2,1 Mrd. Euro und 3,1 Mrd. Euro aus.

Zudem strebt die Porsche SE unverändert eine positive Nettoliquidität an, die sich zum 31. Dezember 2017 ohne Berücksichtigung künftiger Investitionen voraussichtlich zwischen 0,7 und 1,2 Mrd. Euro bewegen wird.

Aufgrund des zuletzt rasanten Anstiegs der Porsche-Aktie ist die Position für mich derzeit eher ein Kandidat für die Beobachtungsliste als ein klarer Kauf-Kandidat. Sofern Sie bei Porsche bereits investiert sind, spricht aktuell aber nichts für einen Verkauf.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.